Elban: "Jandarma milletin huzur ve güveni için gece gündüz çalışıyor"

Adana Valisi Süleyman Elban, jandarma teşkilatının milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

Vali Elban, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Elban, jandarma teşkilatının ülkemizin en köklü kurumlarından biri olduğunu kaydederek, milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Jandarma Teşkilatının 182. yıl dönümünü kutlayan Vali Elban, “Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için fedakârca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş’in şahsında tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.