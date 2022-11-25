Adana Valisi Süleyman Elban, çok kadim bir kültüre sahip olduğumuzu belirterek, “Bu kadim kültürün yaşatılmasında, günlük hayata uyum sağlamasında ve gelecek nesillere nakledilmesinde kıymetli sanatçılarımızın, edebiyatçılarımızın önemi çok fazladır” dedi.

7. Uluslararası Çukurova’da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali katılımcıları, Vali Dr. Süleyman Elban’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik toplantı salonunda festival katılımcılarıyla bir araya gelen Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türk sanatçı ve edebiyatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen festivalin Adana’da düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yapılan bu organizasyonun aradaki mesafeleri kapatmaya, var olan kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye ve samimiyetimizi arttırmaya vesile olması temennisinde bulunan Vali Elban, “Çok kadim bir kültüre sahibiz. Bu kadim kültürün yaşatılmasında, günlük hayata uyum sağlamasında ve gelecek nesillere nakledilmesinde siz kıymetli sanatçılarımızın, edebiyatçılarımızın önemi çok fazladır. Çünkü sizler olmadığınız zaman bu kültür, bu değerler sahipsiz ve öksüz kalır; hayat bulamaz. Dolayısıyla sizlerle beraber bu yüce kültür, hem yaşama hem gelişme hem de gelecek nesillere aktarılma imkanı buluyor” dedi.

Sanatçıları ve edebiyatçıları Adana’da, Türkiye’nin müstesna bir ilinde ağırladıkları için çok memnun olduklarını söyleyen Vali Elban, “Adana’da olduğunuz dönem içerisinde çok verimli ve keyifli zaman geçirip buradan güzel hatıralarla ayrılırsınız diye temenni ediyorum. Adana, özellikli bir şehir. Her şeyden önce Türkiye’nin en önemli tarım şehri. Bir diğer yönü itibariyle Türkiye’nin ilk sanayi şehri. Türkiye’nin en sıcak şehri ve köklü geçmişinde de çok sayıda kadim medeniyete ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla burada yaşamış medeniyetlerin hem kültürel hem mimari hem de diğer alanlarda bir izi mevcut. Bu geçmiş medeniyetler, bizim mevcut kültürümüzün gelişmesine ve bugünkü Adana kültürünün oluşmasına katkı sağlamış. Burada gastronomiden tarihi güzelliğe mimariden doğal güzelliğe hemen her alanda çok farklı zenginlikleri bulabileceğinizi söyleyebilirim. Bunun dışında Adana sanat, edebiyat ve kültür anlamında da zenginliklere sahip bir ildir. Sanatçısı, yazarı ve sanata ilgili kesimi bol bir şehirdir” dedi.

Vali Elban konuşmasının ardından program, festivale katılanlara hediye takdim edilmesiyle devam etti.