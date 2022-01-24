Eğlenceli ara tatil etkinlikleri

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz Cuma günü başlayan sömestr tatili dolayısıyla öğrencilere yönelik bir dizi etkinlik planladı. Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği sömestr tatilinde çocukların ve gençlerin eğlenceli etkinliklerle el becerilerini geliştirip, eğitici-öğretici kültürel etkinliklerle boş zamanlarını dolu dolu geçirmesi hedeflendi.

Seyhan Belediyesi’nin Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesisi bünyesindeki Seyhan Sanat Evi Minik Eller Atölyesinde 25 - 28 Ocak tarihleri arasında 7-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak makrome ve keçe atölyesi, 26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında da seramik atölyesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Atölyelere katılmak ve bilgi almak isteyen öğrenciler 0506 632 1994 nolu telefonla etkinliklerle ilgili görevlilere ulaşabilecek.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi ise 26 Ocak Çarşamba Günü Bilge Dede’nin Kütüphanesi adlı müzikli, danslı çocuk oyununa ev sahipliği yapacak. Saat 13.00 ve 15.00’te iki ayrı seansta Selçuk Şahin’in yazıp yönettiği, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

28 Ocak Cuma günü de saat 13.00 - 15.00 ve 17.00’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde "Sihirli Müze" adlı animasyon film gösterimi ücretsiz olarak çocuklar için gerçekleştirilecek.

2 Şubat Çarşamba günü yine Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’te Selçuk Şahin’in yazıp yönettiği, Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı, “Şaşkın Bekçiler” adlı çocuk oyunu sahnelenecek.

5 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 - 13.00 ve 15.00’te Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “Tamircikler Robotçuklara Karşı” adlı animasyon film gösterimi yine çocuklar için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.