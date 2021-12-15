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Eğitimcilere seminer daveti

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Mehmet Akif İnan Vakfı (MAİV) ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği Eğitim Akademisi programlarına tüm eğitimcileri davet etti.

ADANA 15.12.2021, 12:54
Eğitimcilere seminer daveti

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Mehmet Akif İnan Vakfı (MAİV) ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği Eğitim Akademisi programlarına tüm eğitimcileri davet etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan vakıf tarafından başlatılan ve üç ayrı eğitimden oluşan seminerler Türkiye’de ilk defa aynı anda bir şehirde gerçekleştirilecek.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, 2 gün sürecek programlarla ilgili bilgiler verdi.

Eğitim-Bir-Sen’in diğer sendikalara Adana Şubesi’nin de diğer şehirlere her konuda örnek olduğunu söyleyen Başkan Sezer, "Alanında uzman eğitimcilerimiz branş, öğretmen ve yönetici akademisi adı altında seminerler verecek. Bu seminerlerden ilki 17 Aralık Cuma akşamı saat 18.30’da başlayacak. Branş Akademisi adı atında düzenlenecek bu seminerimizde yazar Hamle Özçarıkcı hocamız Ritim ile Matematik semineri verecek. 18 Aralık Cumartesi günü sabah 09.30 seansımızda Yönetici Akademisi’ni gerçekleştireceğiz. Burada Mustafa Canıtez; Lider Yönetici, Serkan Ekmen; İkna teknikleri ve İkna Psikolojisi, Abdullah Altunkes ise Okul Yöneticiliğinde Ennegramın Rolü başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek. Cumartesi günü son oturumumuz ise saat 12.30’da Öğretmen Akademisi başlığı altında yapılacak. Bu programda da Hamle Özçarıkcı; Ses, nefes, diyafram, Serkan Ekmen; Planlı Çalışma ve Zaman Yönetimi, Abdullah Altunkes ise Ennegram Eğitimine Giriş başlıklı seminerlerini gerçekleştirecek. Eğitimlerimizin tamamı Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde yapılacak" dedi.

Programların Türkiye’de ilk kez bir şehirde aynı anda verileceğini vurgulayan Başkan Sezer, "Bu bizim eğitimcilerimize bir vefa borcumuz. Pandemi sürecinden en çok etkilenen kesimlerin başında eğitim çalışanlarımız da vardı. Süreç biraz daha rahatladığında sosyal ve kültürel etkinliklere başlayacağımızın sözünü vermiştik. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak sadece üyelerimizin maddi kazanımları için değil tüm eğitimcilerimizin manevi ve kişisel gelişimleri için de elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu programların ardından inanıyorum ki şehrimiz eğitim alanında daha önemli işler başaracaktır. Tamamen ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz bu programlara üyemiz olsun olmasın bütün eğitimcilerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sezer açıklamalarını, "Eğitimcilerimiz ve yöneticilerimiz programlarla ilgili daha detaylı bilgiyi sendikamızın adana1.ebs.org.tr adresinden edinebilir ayrıca katılım formunu yine bu adresten doldurabilirler. Normal şartlarda binlerce lira verilerek alınabilecek eğitimleri bizler tüm eğitimcilerimize ve yöneticilerimize ücretsiz bir şekilde sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tamamladı.

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