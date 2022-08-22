Eğitimciler Demirkazık eteklerinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü adlı etkinlikle 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi öncesinde eğitim çalışanları Aladağlar’da doğa yürüyüşü yaparak stres attı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer’in başlattığı ve altı yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğinde yaklaşık 200 eğitimci Demirkazık Dağı eteklerindeki Emli ve Cımbar vadilerinde yürüdü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Sıcak bir Ankara sabahında başlattığımız ve bugüne kadar şehir içinde, şehir dışında, yurt içinde, yurt dışında kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğimiz Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü adlı etkinliğimiz bugün 5. yılını doldurdu" dedi.

Etkinliğin Türkiye’ye yayıldığını ve birçok ilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Sezer, "Bugüne kadar eğitim çalışanlarımızla birlikte Kapıkaya Kanyonu, Göller Yaylası gibi tarihi ve turistik alanlarda toplu yürüyüşler yapmıştık. Pandemi nedeniyle uzun zamandır böyle büyük bir yürüyüşü gerçekleştirememiştik ama bugün hem Emli Vadisi’nde hem de Cımbar Vadisi’nde harika anılar biriktirdik. 2022-2023 eğitim öğretim sezonu öncesinde yaklaşık 200 eğitim çalışanımızla hem sağlığımız için adımlar attık hem de stresten uzak, keyifli bir gün geçirdik. Bu etkinliğin gerçekleşmesine onay veren Şube Yönetimimize, organizasyon komitemize ve katılım sağlayan tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer açıklamasında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak sosyal ve kültürel programlarımıza daha da ağırlık vereceğiz. Bununla birlikte sendikacılığımızın bir gereği olarak eğitim çalışanlarımızın huzuru ve refahı için de mücadelemizi sürdüreceğiz. İlkeli yürüyüşümüz devam edecek."