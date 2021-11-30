Eğitim çalışanlarına 7 bin 770 lira promosyon

Yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen ve ihale komisyonu tarafından bankalarla yürütülen pazarlıklar sonuçlandı. Seyhan’da 5 bini aşkın eğitim çalışanını ilgilendiren promosyon görüşmelerinde her bir kişi için 7 bin 770 liralık anlaşmaya imza atıldı.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 5 bin 556 öğretmen ile personeli kapsayan banka promosyon ihalesi görüşmelerine Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Eğitim-Bir-Sen Seyhan İlçe Başkanı Güven Güvener ile kamu ve özel bankaların yöneticileri katıldı.

Yapılan pazarlıklar sonucunda Yapı Kredi Bankası ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Görüşmelerle ilgili bilgiler veren Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Yetkili sendika olarak katıldığımız pazarlıklarda yine bir rekora, yeni bir rekora imza attık. Seyhan’da görev yapan eğitim çalışanlarımız 7 bin 770 TL promosyon ücreti alacaklar" dedi.

Üç yıllık anlaşma süresince üyelerinden kredi kartı aidatı, havale ve EFT ücreti de alınmayacağını ifade eden Başkan Sezer açıklamalarını, "Ücretler eğitim çalışanlarımızın hesabına tek seferde yatırılacak. Ekonomik anlamda zor bir dönemde geçtiğimiz bu süreçte varılan anlaşma önemli bir sendikal kazanımdır. Daha önce promosyon bedellerinin bir kısmı eğitim çalışanlarına ödenmiyordu. Bizim yoğun mücadelelerimiz sonucunda bu bedellerin tamamı artık eğitim çalışanlarımızın hesabına yatırılıyor. Bu büyük başarıda imzası bulunan Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın ve Eğitim-Bir-Sen Seyhan İlçe Başkanımız Güven Güvener’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.