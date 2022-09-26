Eğitim-Bir-Sen’liler delegelerini seçti

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, pazar günü gerçekleştirilen delege seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeni şube yönetimini belirleyecek olan bu seçimler kritik önemdeydi. Hamdolsun yoğun bir katılımla, başarılı bir şekilde geride bıraktık" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi delege seçimleri gerçekleştirildi. Adana’nın tüm ilçelerinde yapılan seçimlerde aday olanlar arasından150 üye delege olarak seçildi.

15 Ekim’de gerçekleştirilecek 7. Olağan Kongre’de yeni şube yönetimini seçecek delegelerin belirlendiği seçimlerin birlik ve beraberlik içinde geride kaldığını vurgulayan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Delege seçimlerimizi bir dava ve vefa hareketi olan Eğitim-Bir-Sen’e yakışır, kardeşlik ortamında yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade eden Başkan Sezer, "Günler öncesinden duyurusunu yaptığımız delege seçimlerimiz sırasında merhum Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı değerlere sıkı sıkıya bağlı üyelerimizi görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Tüm ilçelerimizde kurulan sandıklarda üyelerimiz tercihlerini yaptı" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer açıklamalarını, "Başta yönetim kurulumuz olmak üzere, seçim koordinasyon merkezimize, ilçe başkanlarımıza, teşkilatımıza, delege adaylarımıza, oy kullanan ve emek sarf eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hiç bir engel tanımadan iradelerini sandığa yansıtan dava arkadaşlarımızla bu seçimlerle tarihe önemli bir not düştük. Hiç ara vermeden 15 Ekim’deki Genel Kurul hazırlıklarımıza başladık. Sonuçların tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.