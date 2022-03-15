Eğitim-Bir-Sen’li kadınlar kahvaltıda buluştu

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadınlar Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın eğitim çalışanlarıyla bir araya geldi.

Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programa Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Sezer, Memur-Sen Birim Başkanları, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcıları, Prof. Dr. Aykut Gül, Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu yöneticileri ve kadın eğitim çalışanları katıldı.

Programın selamlama konuşmasını Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayşe Tetik yaptı. Tetik, "Geçtiğimiz hafta 81 ilden gelen dava arkadaşlarımızla birlikte Ankara’daydık. O yüzden bu buluşmayı bir hafta sonra yapıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlar olarak omuz omuza verip Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının davasını hep yukarıda tutmak için çalışacağız" dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer de konuşmasına; "Güçlü kadının güçlü bir aileyi, güçlü ailenin de güçlü toplumu oluşturacağı bilinciyle sendikal çalışmalarımızda en ön saflarda mücadele eden tüm kadınlara teşekkür ediyorum" diyerek başladı.

Kadınlar komisyonunun, hak, emek ve özgürlük mücadelesini, güçlü dokunuşlarla, daha anlamlı, önemli kazanımlarla geliştirdiğini belirten Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“28 Şubat’ta eğitim ve insan haklarını gasp eden zorbaların turnike ve ikna odalarını, sahiplerinin başına geçiren kimdir? 28 Şubatçılar yargılanıncaya ve hak ettikleri cezaları alıncaya kadar davanın peşini bırakmayan, 28 Şubat zulüm ve cürümlerini raporlaştırarak tarihe not düşen bu teşkilat değil midir? Kamuda kıyafet özgürlüğü için 12 milyon 300 bin imzayı bu örgütlü güçle toplayan, kadına şiddet ve haksızlıkları Sıhhiye Meydanı’nda protesto edenler yine sizlerdiniz. ‘Mazlumlar İçin İnfak Vakti’ diyerek sığınmacılara yardım kampanyasında Şanlıurfa’da bir araya gelen, Gaziantep’te terörü lanetleyen, 81 ilde yardım TIR’larını Halep’e çıkaran bu teşkilattır. Yüreğini Diyarbakır annelerinin yüreğiyle birleştiren, Suriye zindanlarında tutsak edilen kadınlara ışık olmak, çığlıklarını dünyanın sağır kulaklarına duyurmak için meşaleli yürüyüş yapanlar sizlerdiniz. ‘Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ ile ‘Sendikacı Kadın, Güçlü Kadın’ çalıştaylarını, ‘Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması’ konferansını, ‘Sendikalarda Kadın’ başlıklı toplantıyı gerçekleştirerek kadını birçok boyuttan tartışan, tartıştıran teşkilat bu teşkilattır. Bu buluşma kuru bir kalabalık oluşturma değil, büyük bir inanmışlığın tescillenmesi, adanmışlığın ispatıdır.”

Başkan Mehmet Sezer’in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Prof. Dr. Aykut Gül kadınların eğitim dünyasındaki rolüyle ilgili bir konuşma yaptı.