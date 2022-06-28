Mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımlara yönelik fikirlerin geliştirildiği ve sunulduğu Educathon Türkiye Eğitim Maratonu sonuçlandı.

10 ilden 17 takımın katıldığı ve 36 saat süren Educathon Türkiye, Adana Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 36 saatlik maratonun sonunda jüri karşısında sunumlarını yapan 17 takım içerisinden kazananlar belli oldu. Educathon Eğitim Maratonu’nun birincisi Arte Make takımı, ikincisi Gibi takımı, üçüncüsü ise Omega takımı oldu.

Birinciliği kazanan Arte Make takımı; fiziksel ve online eğitimi sanal gerçeklik desteğiyle oyunlaştırılmış bir platform olarak kurgulayarak, öğrenme sürecini kişiselleştiren ve nitelikli bireyler yetiştirilmesine aracı olan bir evren projesi ortaya koydu.

İkinciliği kazanan Gibi takımı, her çalışana eşit verilen mesleki eğitim ile iş kazalarının ve fazla maliyetin önlemesine yönelik sanal gerçeklik simülasyon teknolojisi üzerine bir çalışma sundu.

Üçüncülüğü kazanan Omega takımı ise Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eczane işletmeciliği ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerinin, karar verme becerilerinin, öz yeterliliklerinin, motivasyonlarının ve kendilerine güvenlerinin artmasını, kaygı düzeyinin azalmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir simüle eczane uygulaması geliştirdi.

Ödül olarak Educathon Türkiye’nin birincisi olan Arte Make takımına 50 bin TL, ikincisi olan Gibi takımına 30 bin TL, üçüncüsü olan Omega takımına ise 15 bin TL değerinde hediye çeki verildi.

Educathon Türkiye çerçevesinde katılımcılardan; kendi belirleyecekleri imalat sanayi alanında, bireylerin yetkinlik ve becerilerini geliştirebilmelerine yönelik yenilikçi, özgün, uygulanabilir, değer oluşturan ve doğru bir planlama ve iş modeline sahip fikirler ve eğitim programları ortaya koymaları hedeflendi.

Educathon Türkiye Eğitim Maratonu, Adana Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) finansal desteği ile sürdürülen Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.