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Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

ADANA ECZACI ODASI (ADEO) BAŞKANI Ö. MÜRSEL YALBUZDAĞ, 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİNİN 08:00-18:30 ARASI OLACAĞINI BİLDİRDİ.

Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

ADANA ECZACI ODASI (ADEO) BAŞKANI Ö. MÜRSEL YALBUZDAĞ, 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİNİN 08:00-18:30 ARASI OLACAĞINI BİLDİRDİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 10:48
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Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Ö. Mürsel Yalbuzdağ, 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren eczane çalışma saatlerinin 08:00-18:30 arası olacağını bildirdi.

Yalbuzdağ, yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisi ile ilgili normalleşme sürecine ve kademeli olarak normal hayata geçildiğini, bu kapsamda 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren saat: 09:00-18:00 olan eczane çalışma saatlerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 08:00- 18:30 arası olacağını belirtti.

Yalbuzdağ, merkez dışındaki ilçelerde bulunan eczanelerin de Pazartesi gününden itibaren pandemi öncesi çalışma saatlerine döneceklerini kaydetti.

Normalleşme sürecine girilirken, kamu dairelerinin de normal mesai saatlerine geçeceğinden bu yeni düzenlemenin halkın ilaca erişimini daha kolaylaştıracağını ifade eden Ö. Mürsel Yalbuzdağ, "Biz eczacılar Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Kısıtlamaların kalktığı, halkımızın normal yaşantısına döndüğü bu günlerde tedbiri elden bırakmamaları, sosyal mesafe kuralına uymaları, maske kullanmayı sürdürmelerini, temizlik ve hijyeni ihmal etmemelerini koruyucu tedbirler anlamında önemli buluyorum” dedi.

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