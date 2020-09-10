Durgun: "Adana yüz yüze eğitime hazır"

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, 21 Eylül’de kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitime hazır olduklarını söyledi.

Durgun, yaptığı açıklamada, korona virüsten tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini belirterek, bu nedenle eğitim konusunda açığı kapatma çalışmalarının yapıldığını, okulların alınan önlemlerle güvenli hale getirildiğini vurguladı.

"Biz Adana olarak 21 Eylül ‘de başlayacak yüz yüze eğitime hazırız" diyen Durgun şöyle devam etti:

"Kademe kademe eğitim-öğretim faaliyeti hızlı bir şekilde başlayacak ama bu başlama ile yetinmeyeceğiz aynı zamanda kaybettiğimiz bu zamanın açığını kapatmaya dönük çok hızlı çalışmaya ihtiyaç var. Özellikle bütün eğitim-öğretim faaliyetini yürüten özel sektör ve devlette çalışan arkadaşlar topyekun bu arada geçen zamanın kaybını çok hızlı şekilde büyük bir takvim yılında telafi edip Haziran 2021’de bu pandemi dönemini yaşamamış gibi hazır olmamız lazım. Bunun çabası içerisindeyiz. İnşallah bütün paydaşlarla biz bu süreci bitireceğiz diye düşünüyorum.”

Okul öncesi servis şoförleri ve kantin görevlilerinin bu süreçte nasıl davranması gerektiği konusunda eğitim planını hazırladıklarına belirten Durgun, “Mesafe, hijyen, temizlik konularına sürekli dikkat edip ettireceğiz. Ben bir konuda daha umutluyum bizim uzun süredir kamuoyuna alıştıramadığımız pandemi de nasıl davranılır alışkanlığını inşalllah okullarımıza gelen çocuklarımıza öğretip onların da ebeveynlerine bunu alışkanlık haline getirmeleri noktasında baskı aracı olarak kullanacağız. Süreci hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı.