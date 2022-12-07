Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde ATÜ’den 4 isim yer aldı

Elsevier ve Stanford Üniversitesi’nin her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden (ATÜ) 4 bilim insanı listede yer aldı.

Elsevier ve Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı. Sıralama, ’kariyer boyu etki’ ve ’yıllık etki’ olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldığı bildirildi.

Detaylı kriterlere göre sıralanan listede, ’yıllık etki’ kategorisinde toplam 200 bin 409 bilim insanı değerlendirmeye tabi tutuldu. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den toplam bin 202 bilim insanı dahil oldu. ATÜ üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adem Ersoy, Prof. Dr. Hasan Kurtaran ve Prof. Dr. Haşim Kelebek ’kariyer boyu etki’ ve ’yıllık etki’ kategorisinde yer alırken Doç. Dr. Erinç Uludamar ise ’yıllık etki’ kategorisinde kendisine yer buldu.