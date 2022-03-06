Adana Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü etkinlikleri kapsamında ‘’Sessizliğe Kulak Ver!’’ konulu seminer düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca gerçekleşen seminere, Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve Öğretim Görevlisi Rasim Şahin, Tarsus Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Prof. Dr. Özgül Akın Şenkal, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Üyesi Burcu Pişkin, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Adana İl Temsilcisi Halit Yürük, Kurttepe Sağırlar Derneği Başkanı Vedat Özçelik, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selahattin Türkoğlu ve Gülen Yüzler Anaokulu’ndan Psikolog PDR Melisa Sansur konuşmacı olarak katıldı. Seminer açılışında İstiklal Marşı, kurum içi eğitimleri kapsamında 120 saatlik işaret dili eğitimini tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 32 personeli tarafından işaret dili ile okundu.

Kulak ile ilgili anatomik bilgiler veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selahattin Türkoğlu, çocuklarda östaki kanalının kısa ve geniş olduğu için sık sık orta kulak iltihabı oluşabileceğini ve çocuklarda kulak nezlesinin işitme kaybına neden olabileceğini fakat bunların tedavi edilebilecek türden hastalıklar olduğunu söyledi.

Fiziksel olarak kasların güçlendirilebildiği gibi psikolojik anlamda da bunun yapılabileceğini, yani psikolojinin güçlendirebileceğini belirten Psikolog PDR Melisa Sansur, "Bazı çocuklar okula gitmek istemiyor, ağlayabiliyor ya da okuldan soğuduğunu söylüyor. Aynı çocuktan iki farklı tepki görebiliyorsunuz. Bunun nedeni çocuğun psikolojik sağlamlığı ile alakalı bir şey. Yani bir problem ile karşılaştığında bununla nasıl başa çıktığını gösteren çocuğun psikolojik gücü oluyor" dedi.

İletişimde zorluklar yaşadıklarını söyleyen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Adana İl Temsilcisi Halit Yürük ise işaret dili tercüman sayılarının artırılmasını istedi.

Seminer sonunda konuşmacılara katılım belgesi ve çiçek takdim edildi.