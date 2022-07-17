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"Dünya Adanasporlular Günü" büyük bir coşkuyla kutlandı

Her yıl binlerce Adanaspor taraftarının katılımıyla Taşköprü üzerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Adanasporlular günü 7 Temmuz’un bayram haftasına denk gelmesi nedeniyle 17 Temmuz’da kutlandı.

ADANA 17.07.2022, 22:42
"Dünya Adanasporlular Günü" büyük bir coşkuyla kutlandı

Her yıl binlerce Adanaspor taraftarının katılımıyla Taşköprü üzerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Adanasporlular günü 7 Temmuz’un bayram haftasına denk gelmesi nedeniyle 17 Temmuz’da kutlandı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü’de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Taraftarlar, saat 19.54’ü gösterdiğinde havai fişek gösterisi sonrasında meşaleler yakarak takımlarına tezahüratta bulundular.

Öte yandan, havai fişek gösterisinin ardından etkinlik çerçevesinde şarkıcı Nigar Muharrem de konser verdi.

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