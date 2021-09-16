"Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya Gitmek" sergisi

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında “Dünden Bugüne Adana Sinemaları ve Adana’da Sinemaya Gitmek” adlı karma fotoğraf sergisi 75. Yıl Sanat Galerisinde açıldı.

Ahmet Keçili, Aydın Çam, İlke Şanlıer, Mert Eşberk, Necati Öz ve Yıldırım Yeniçeri tarafından açılan sergide 1920’lerden başlamak üzere günümüze kadar yazlık sinemalarda çekilen fotoğraflar yer alıyor.

Sergi hakkında konuşan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr Aydın Çam, bu sergiyi meslektaşı İlke Şanlıer ile birlikte düzenlediklerini, Ahmet Keçili Mert Eşberk, Necati Öz ve Yıldırım Yeniçeri’nin de fotoğrafları ile katkı sunduklarını söyledi. Doç. Dr. Çam, "Adana Sinema Mirası ve Adana’da Sinemaya Gitmek”le ilgili olan fotoğraf sergimiz aslında çok uzun süreden beri Adana’da yürüttüğümüz saha çalışmalarının bir çıktısıdır. Öğrencilerimizle beraber son 4-5 yıldan beri Adana’da hem sinema tarihini araştırıyoruz hem de güncel olarak gerçekleştirilen açık hava gösterimlerini de takip ediyoruz. Bu sergide hem Adana sinema tarihine dair fotoğrafları hem de Adana’da son 4-5 yıldır yerel yönetimlerden Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve Yüreğir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği açık hava sinema gösterimlerinden de enstantaneler göreceksiniz. Bunlar tamamen açık hava sinemalarına ait fotoğraflardır. Çünkü Adana’da açık hava sinemalarının çok köklü bir geçmişi var. 1960-1970 yıllarında Adana’da 120’nin üzerinde açık hava sineması faaliyette bulunuyor. Bu kültürün çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve yerel yönetimlerin, belediyelerin yaptığı bu gösterimlerle birlikte yeniden genç kuşaklara sinema seyretme kültürünün aktarıldığını düşünüyoruz" dedi.