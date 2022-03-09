Dronlar zirai mücadelede çiftçiye kolaylık sağlıyor

Son yıllarda zirai insansız hava araçlarının tarlalarda kullanımı artarken, tarım sektöründe de önemli bir pazar oluştu. Pimpa A.Ş. Genel Müdürü Ferit Akın, "Traktörün giremediği yağmur sonrası ilaçlamada çok aktif kullanılan ve traktör ayak izi sonucu yaşanan ürün kaybının önüne geçen bu sistemin 2018 yılından bu yana ithalatçısıyız. Bu ürünü Türkiye’ye getiren ilk firmayız" dedi.

Ferit Akın, Pimpa olarak "AgroDrone" olarak bu sistemler için isim hakkını tescil ettikleri ürünlerin satışını hem yurt içinde hem de yakın yurt dışı pazarlarda yaptıklarını söyledi.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri öncelikli olmak üzere tüm ülke genelinde bayilikler vereceklerini söyleyen Ferit Akın, "Özellikle ziraat mühendisleri, ilaç-gübre bayileri ve zirai danışmanlar için yeni ve çok karlı bir iş modeli sunuyoruz. 30 litrelik ilaç tankı ile DJI Agras T30, 10 dakika gibi kısa bir sürede 30 dekar alanda ilaçlama yapabiliyor. Böylece günlük 1500 dekar alana kadar ilaçlama yapabilen T30, tarımda havadan ilaçlamanın verimliliğini bir üst seviyeye çıkartıyor. Değişken gövdesi ile bahçe ilaçlaması için farklı bir form alıyor ve meyvelerinize de hizmet vermeye hazır hale geliyor. DJI dijital tarım çözümlerini kullanan T30, ilaç kullanımını azaltıyor, veriye dayalı mükemmel uygulamalar ile veriminizi arttırıyor. Kardeşi niteliğinde olan T10 da bireysel kullanıcıların ilgisini çekiyor" diye konuştu.

"Zirai ilaçlamada yeni dönem"

İnsansız hava araçları ile tarlada ve bahçede, ürünlere hiç dokunmadan havadan ilaçlama yapmanın mümkün olduğunu ifade eden Akın, şöyle devam etti:

"ZİHA olarak da tanıtımı yapılan zirai ilaçlama dronları ile tarlanıza traktörün giremediği veya girdiğinde ürününüze zarar verdiği durumlarda havadan ilaçlama yapmak mümkün. Katlanır tasarımı ile T30, araçta da çok yer kaplamadan kolayca taşınabilir, bu sayede en ücra tarlalara kadar götürülerek kullanılabilir."

Eş zamanlı inceleme

Üçüncü nesil ekranlı kumanda sayesinde, dronun konumunun ve ilaç tüketiminin eş zamanlı izlenebildiğini söyleyen Ferit Akın, "Önceden hazırlanan uçuş alanları ve rotaları sayesinde sahaya gidildiğinde, hızlı bir şekilde uçuşa hazırlanılır ve zaman kaybı önlenir. Ürün otomatik iniş, kalkış ve verilen görevi otomatik yapabilme özelliklerine sahiptir. Uçuş sırasında tüm engelleri görebilen gelişmiş küresel radar teknolojisine sahiptir ve istenirse engellerden otomatik olarak kaçınabilir" dedi.

"Türkiye’deki tek kuruluşuz"

Firma hakkında da bilgi veren Ferit Akın, şunları kaydetti:

"Pipma A.Ş. olarak biz, tarım, inşaat ve sanayi sektörlerine kaliteli ürünü en uygun fiyatla tedarik eden, müşteriye sorumluluk ve kendine saygı anlayışıyla bilimsel çalışan bir firmayız. Satış öncesinde verimliliği dikkate alarak teknik destek sağlıyoruz ve satış sonrasında da müşteri memnuniyetini başarının bir ölçüsü olarak görüyoruz. Geniş yedek parça stoğumuz ve DJI tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı teknik ekibimiz ile yüksek standartlarda servis hizmeti vermekteyiz. Firmamız şu anda DJI Academy tarafından eğitmen sertifikası alan Türkiye’deki tek kuruluştur."