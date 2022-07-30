Dr. Mithat Özsan Bulvarının Kuzey-Güney yönü 60 gün trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapım işi kapsamında; 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında 60 gün boyunca Dr. Mithat Özsan Bulvarının Kuzey-Güney yönü (Balcalı Hastanesi istikametinden Şehir Merkezi otoyol bağlantı yoluna gidiş yönü) araç trafiğine kapatılacak.

Konuyla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“1 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 21.00’den itibaren 30 Eylül 2022 tarihine kadar (60 gün) Dr. Mithat Özsan Bulvarının Kuzey-Güney yönü (Balcalı Hastanesi istikametinden Şehir Merkezi otoyol bağlantı yoluna gidiş yönü) araç trafiğine kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak sağlanacaktır.

Dr. Mithat Özsan Bulvarının şehir merkezi otoyol bağlantı yolu kavşağından mit kavşağı istikametine Şehir Hastanesi önünde kalan yol kısmının çift yönlü trafik akımının sağlanacak olmasından dolayı trafiğin akışında yoğunlukların yaşanması öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın trafikte mağduriyet yaşamamaları açısından aşağıda belirtilen güzergahları da kullanmaları oluşacak trafik yoğunluğunu azaltacaktır.

Yeşil Bulvar, Yıldız Caddesi, Yasemin Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Set üstü, Adnan Kahveci Bulvarı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler sekisi.”