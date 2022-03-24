banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dr. Alim Çökük’e Adana Tabip Odası sahip çıktı

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın doktoru olarak ödüllendirilen Dr. Ali Çökük aleyhine çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine sahip çıktı. Hekimler konusunda bu kadar hassas olunan bir dönemde, iyice araştırarak yayın yapılması gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Dr. Menteş, “Alim Çökük arkadaşımız evet hiç hastaya bakmamış ama kendisi kalp hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekibinde çalıştı” dedi.

ADANA 24.03.2022, 09:35
Dr. Alim Çökük’e Adana Tabip Odası sahip çıktı

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın doktoru olarak ödüllendirilen Dr. Ali Çökük aleyhine çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kendisine sahip çıktı. Hekimler konusunda bu kadar hassas olunan bir dönemde, iyice araştırarak yayın yapılması gerektiğini vurgulayan Oda Başkanı Dr. Menteş, “Alim Çökük arkadaşımız evet hiç hastaya bakmamış ama kendisi kalp hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekibinde çalıştı” dedi.

Uzman Dr. Alim Çökük, Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara’dan düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde yılın hekimi olarak ödüllendirildikten sonra bazı basın organlarında Çökük’ün 2021 yılında bir tane hastaya bakmadığı, ödülün haksız yere verildiği yönünde haber yapıldı. Ancak Çökük’ün gönüllü olarak 2 yıldır filyasyon ekibinde olduğu için hasta bakmadığı ortaya çıktı.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Selahattin Menteş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bütün doktorların değerli olduğunu belirterek, “Hekimler konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde, daha net, iyice araştırarak, hatta kendisine de sorarak yayın yapmak, daha doğru olur diye düşünüyoruz. Tıpkı sizin de bize sorduğunuz gibi” dedi.

Menteş, haberlerin ardından konuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, “Hem idarecilerle görüştük, hem de diğer arkadaşlarla görüştük. Çökük arkadaşımız, evet acil uzmanı ama pandemi çıktığı dönemde, tüm acillerdeki hekimlerde olduğu gibi, diğer hekimler de filyasyon ekiplerinde görevlendirildi. Alim arkadaşımız da filyasyon ekiplerinde görevlendirilmiştir ve burada da bütün hekimlerin yaptığı gibi, çeşitli çalışmalar yapmıştır. Filyasyonun düzenlenmesinden koordine edilmesine, hastalara gidip sürüntü alınmasına kadar bir çok iş yapmış. Evet acilde çalışmamış ama sahada filyasyon ekiplerinde bizzat çalıştığını tespit ettik, öğrendik. Filyasyonda her hekim gibi oda çalışmıştır” dedi.

Menteş, Alim Beyin üstelik kalp hastası olduğuna da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Acilde nöbet tutamaz olduğunu da öğrendik. Pandemi döneminde çeşitli kronik hastalıkları olan hekim arkadaşlara izin verilerek, evlerine gönderilirken, bu arkadaşımızın çalıştığını da öğrendik, ekstra bir özveri sarf etmiş. Sonuçta kronik hastalığı olan hekimlere o dönemde çok daha hastalığa yatkın olduğundan izin verilmişti ama Alim Bey buna rağmen çalışmış. Bize göre sadece Alim Bey değil Türkiye’deki tüm hekimler yılın hekimidir. Biz çok insan kaybettik, Türkiye’de kaybettiğimiz hekim sayısı da çok, bizim için her hekim değerlidir” dedi.

Dr. Ali Çökük’ü kimlerin ne maksatla şikayet ettiğini bilemediklerini anlatan Menteş, şunları kaydetti;

“Bir doktorun görevi sadece acilde hasta bakmak değildir. Bu arkadaşımız mutlaka birçok görevi yerine getirmiştir ki amirleri tarafından aday gösterilmiş ve oradan da ödülünü almıştır. Biz bu süreçte 214 hekim, 554 sağlıkçıyı kaybettik. Bizim için her biri çok değerliydi. Şu anda her türlü zorluğa rağmen görevini yapan hekim arkadaşlarımızın hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Koordinasyonda filyasyonda her nerede çalışıyorsa bütün doktor arkadaşlarımız bizim için değerlidir. Bu nedenle hekimler konusunda bu kadar hassas olduğumuz bir dönemde, daha net, iyice araştırarak ve kendisine de sorarak yayın yapmak daha doğru olur, sizin bize sorduğunuz gibi, diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19