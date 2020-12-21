banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ÇOK ENERJİ TÜKETİP, AZ ÜRETİM YAPIYORUZ
ÇOK ENERJİ TÜKETİP, AZ ÜRETİM YAPIYORUZ
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi
Cenaze yıkama skandalı ile ilgili Başkan Arslan sorulara cevap verdi
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’de 2020 yılı sonuna kadar

ADANA 21.12.2020, 09:59
3
Dört ilde 163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldı

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’de 2020 yılı sonuna kadar

163 bin 688 hektar alanda toplulaştırma yapıldığını bildirdi.

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan Yıldız, “Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” dedi.

Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını kaydeden Yıldız, “Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız, 2020 yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı. Yıldız, “Adana ilimizde de 2020 yılında 15 projede toplam 305 bin 285 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 123 bin 738 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Devam eden çalışmalarla 181 bin 547 hektar alanın 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.

Yıldız, Mersin’de 2020 yılında 1 adet projede toplam 37 bin 831 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 27 bin 910 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Hatay’da da 2020 yılında 2 adet projede toplam 54 bin 174 hektar alanda Toplulaştırma ve tarla içi gelişim hizmetleri çalışmasının devam ettiğini ifade eden Kaya Yıldız, “Devam eden çalışmalarla 54 174 hektar alanın 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.

Yıldız, Osmaniye’de 2020 yılında 1 adet projede toplam 31 bin 421 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 15 bin 637 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerimizde 2020 yılı sonuna kadar 19 adet proje dahilinde 180 bin 556 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2023 yılı sonuna kadar 248 bin 155 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11