Doktorlar, üniversiteli gençler için ürettiler

Acıbadem Adana Hastanesi’nde sağlık çalışanları, bünyelerinde oluşturdukları eğitim fonuna katkı sağlamak için kendi el emekleriyle yaptığı ürünlerin satışını yaptı. Sağlık çalışanlarının elde ettikleri gelir, üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.

6 yıl önce Acıbadem Adana Hastanesi çalışanlarının başlattığı eğitim fonu çalışmalarından elde edilen gelir, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmeye başlandı. 5 yıl önce 10 üniversite öğrencisine verilen burs, yıllar içinde artarak devam etti. Bu yıl doktorlar ve sağlık çalışanları el emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sundular. Hastane personeli, ürünleri alarak eğitim fonuna katkıda bulundu.

Dr. Tuğana Akbaş’ın mumları, Dr. Nazlı Özcan’ın quling ürünleri, Dr. İlkut Özer’in keçe ve örgü çantaları, Dr. Ayşegül Zümrütdal’ın takı tasarımı, Dr. Meltem Serin ve Dr. Leyla Şen’in seramik ürünleri, Dr. Hale Erbaş’ın ise dekopaj kağıdı ile boyama ve mozaik çalışmalarından oluşan ürünler dikkat çekti.

Bir hobi olarak başladığı mum yapımının eğitim bursuna dönüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Radyoloji Uzmanı Dr. Tuğana Akbaş, ”Bir kaç yıl önce mum yapımı ile ilgili bir eğitim aldım ve çok sevdim. El emeğimle yaptığım mumları arkadaşlarıma hediye ediyordum. Bu yıl, eğitim bursuna katkıda bulunmak için çok sayıda mum ürettim. İstiyorum ki, bu mumların satışlarından elde edilecek gelir, üniversiteli gençlerin geleceğini aydınlatsın” dedi.

Radyoloji uzmanı Dr. Nazlı Özcan ise, quling yani kağıt telkari ile yapılmış ürünleriyle katıldı. Daha önce bir sergide tanıştığı bu quling sanatından çok etkilendiğini belirten Dr. Özcan, “Bu ürünlerin bir çocuğun daha eğitimine destek olacağını bilmek, çok sevindirici” diye konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlkut Özer de hobi olarak yaptığı ürünlerin satışından elde edilen gelirin ihtiyacı olan gençlerin yüzünü güldüreceğini hayal ederek mutlu olduğunu ifade etti.