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Doğru’dan Adana tarımı için öneriler

Adana Çiftçiler Birliği’nin Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip, dünyada benzeri az olan Çukurova’nın merkezinde bulunan Adana’nın tarımdaki potansiyelini geliştirmek, daha fazla katma değer oluşturarak bölge ve ülke ekonomisi ile istihdama katkısını artırmak için hazırladıkları önerileri tüm kamuoyunun görüşüne sundu.

ADANA 15.02.2021, 10:21
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Doğru’dan Adana tarımı için öneriler

Adana Çiftçiler Birliği’nin Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip, dünyada benzeri az olan Çukurova’nın merkezinde bulunan Adana’nın tarımdaki potansiyelini geliştirmek, daha fazla katma değer oluşturarak bölge ve ülke ekonomisi ile istihdama katkısını artırmak için hazırladıkları önerileri tüm kamuoyunun görüşüne sundu.

Başkan Mutlu Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, 1930 yılında kurulan Adana Çiftçiler Birliği’nin sadece bir fikir platformu, bir arayış grubu değil; görüş, öneri ve çözümler üreterek, görev yüklenerek, karar alma durumunda olan siyasete yardımcı olmaya çalışan üretici grubunu temsil ettiğine dikkati çekti.

Başkan Mutlu Doğru, Adana’nın 1950’li yıllardan itibaren tarımsal sanayinin gelişmesinde ilklerden biri olmasına rağmen IPARD desteği kapsamında olmadığına dikkati çekti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere kırsal kalkınmada destek olmak amacıyla oluşturulan ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen IPARD desteği kapsamına Adana’nın da alınması gerektiğini belirten Doğru, “Adana’nın IPARD kapsamına alınması, polikültür tarımın yapıldığı ovamızda yetişen birçok ürünün işlenmesi için sanayi yatırımlarının artmasını sağlayacaktır” dedi.

Sulama sistemi

Adana’da 1950’li yıllardan kalan açık sistem kanaletle sulamanın yapıldığına dikkati çeken Doğru, bunun yerine, fizibilite raporu yapılmış olan basınçlı kapalı sistem sulamaya geçilmesinin 170 bin hektarlık Aşağı Seyhan Ovasında, üretim ve verimliliği arttırmanın yanı sıra su ve enerji tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinin yer aldığı Adana’daki mevcut havalimanının, taze sebze, meyve ve kesme çiçek taşımacılığı için büyük soğuk hava depoları olan kargo hava limanı haline dönüştürülmesini öneren Doğru, bu hayata geçirildiğinde bölgenin tarımsal üretimine ve ihracatına büyük katkılar sağlayacağını savundu.

Adana narenciyede ilk sıralarda

Mutlu Doğru, Adana’nın her geçen yıl narenciye fidanı dikimini arttırarak Türkiye’nin toplam narenciye üretiminde ilk sıralara yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Yüreğir ilçemizin Doğankent Mahallesindeki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nü Adana Narenciye Araştırma Enstitüsü’ne dönüştürerek, üniversitemiz ile iş birliğinde, yeni çeşit denemeleri, hastalık ve zararlı tespitleri ile ilaç denemelerinin uygulamalı olarak yapılacağı, çiftçimizi eğitici çok iyi bir merkez olacağı kanaatindeyiz.”

Bölgesel hal kompleksi

Adana’da, bölgesel bir halk kompleksinin kurulması önerisinde de bulunan Başkan Doğru, “Türkiye’deki yaş meyve ve sebze üretimine örnek olabilecek, yakın şehirlerde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin de pazarlanabileceği, soğuk hava depoları olan, hava, deniz ve kara ulaşımına lojistik olarak yakın, ülkemizin iç pazarda yaş meyve sebze ürünlerinin gösterge fiyatlarının belirlendiği borsa niteliğinde modern bir Çukurova bölgesel hal kompleksinin inşasına Adana’da başlanmalıdır” diye konuştu.

Organize sera bölgesi

Mutlu Doğru, Adana’da projesi kabul edilen ve yatırımcılardan ön ödeme istenmeye başlanan Karataş ilçesi Bebeli köyü yakınlarındaki Organize Sera Bölgesi için çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, “İlgili bakanlıklardaki bürokratik işlerin de tamamlanmasıyla altyapı inşaatı başlamalı ve Adana örtü altı tarımsal üretimde de öncü şehirler arasına girmelidir” dedi.

Yeni çeşitler

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, günümüzde dünyada tarım alanındaki genetik araştırmalar ve yeni çeşitlerde patent çalışmalarının geliştiğini anımsatarak, “Adana’da da Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ndeki ekonomik olarak yüksek maliyetli ve uzun zaman alan araştırmalara gerekli bütçe ayrılarak ovamızın iklimine uygun çeşitlerin geliştirilmesinin önü açılmalıdır” görüşünü dile getirdi.

Mutlu Doğru, bu önerilerin karar verici organlar tarafından dikkate alınarak gereğinin yapılmasının sadece Adana tarımı için değil ülke tarımı için önem taşıdığını sözlerine ekledi.
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