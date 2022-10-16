Doğan: "Sürdürülebilir tarım için durmadan mücadele etmeliyiz"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, gıdaya erişim sorununun son yıllarda arttığına dikkat çekerek, "Sürdürülebilir tarım için durmadan mücadele etmeliyiz" dedi.

Başkan Doğan, bu yıl teması ‘’Kimseyi Geride Bırakma’’ olan Dünya Gıda Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisine, gıdaya erişimin zorluğuna ve besin yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 16 Ekim’de 150’yi aşan ülkede çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Doğan, ‘’Sahip olduğumuz kaynaklara sahip olamayan insanlar için farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak için hiç durmadan mücadeleye devam etmeliyiz. Tarımsal üretim insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi, zaruri ihtiyaçlarından olan gıdaya ulaşabilmesi için kritik bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Dünyada küresel ısınmanın, etkilerini daha fazla hissettirdiği, temiz tatlı su kaynakları rezervlerinin azaldığı, tarım topraklarının etkin kullanılamadığı gerçekliğine ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilerin üretime devam etmesi gerekliliğine dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti:

‘’Gıdaya erişim sorunu, son yıllarda yaşanan pandemi, iklim değişikliği, artan fiyatlar sebebiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Şehirlerde insanlar besin stoklarını arttırdı, milyonlarca insanın acil gıda yardımına ihtiyacı arttı. Tüm dünyada yoksul ve gıda güvencesi olmayan insanlar gıdaya erişemiyor ve zor zamanlar geçiriyor. Çiftçilerimiz ise girdi maliyetleri, doğal afetler ve birçok sorunla mücadele ediyor. Artan ihtiyacı karşılayabilmek için her şeye rağmen üretime devam etmeye çalışan çiftçilerimize destek olunmalı, pozitif ayrımcılıkla yatırımlar yapılmalıdır. Uygun fiyatlı ve güvenli gıda için tarımda sürdürülebilir üretim teşvik edilmelidir."