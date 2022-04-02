Doğan: “Don sebebiyle patates, kavun, karpuz, biber ve domates gibi ürünler zarar gördü”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana’da eksi 2’leri bulan don nedeniyle birçok ürünün tekrar ekildiğini, bu ürünlerin hasadında gecikme olacağını belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mart ayında bölgede ilk kez kuvvetli bir don yaşandığını vurgulayarak, ‘’14 Mart tarihinde sabaha karşı Adana’da eksi 2’leri bulan don oluştu. İki gün devam eden bu don sebebiyle patates, kavun, karpuz, biber ve domates gibi ürünler zarar gördü. Sonrasında 20 Mart sabahında da eksi 5’leri gördüğümüz çok kuvvetli bir donla karşılaştık. Bu donda da Adana’da kavun, karpuz, domates, biber, enter limon, mayer limon gibi ürünlerle narenciye ürünlerinin çoğu zarar gördü” dedi.

Sert çekirdekli ürünlerde şeftali ve kayısının veriminin de az olacağını belirten Doğan, 2022 üretim sezonunda çiftçilerin mayer ve enter limondan meyve alamayacaklarını söyleyerek, “Karpuz, kavun, domates tekrardan ekildiği için bu ürünlerin hasadında gecikme olacaktır. Patates gibi ürünlerimiz de tekrar alttan filiz verecektir, fakat verimde kayıp yaşanacak ve hasat 1 ay gecikmeli yapılacaktır. Başak veren erkenci buğdayların bir kısmı da kurudu’’ diye konuştu.

Oda Başkanı Doğan, dünyanın büyük bir gıda krizinin eşiğinde olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizin toprakları çok bereketli. Planlı üretim ve üreticiye sağlanan desteklerle kendimize yetecek bir ülke konumuna gelebiliriz. Son dönemde yaşanan savaş bir kez daha gösteriyor ki, paranız olsa da ürün almakta sorunlar yaşanabiliyor. Bu sebeple ülkemizin bereketli topraklarının özverili üreticileri, tüm sektörlerden farklı tutularak ve pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidir. İklim değişikliğinin etkileri ile doğal afetler her geçen yıl etkisini artırıyor. Geçen yıl şiddetli kuraklık ürünlerimize zarar verirken, bu yıl mart ayında son 90 yılın en soğuk günlerini yaşadık. Girdi maliyetleriyle zor durumda olan çiftçilerimiz bir de doğal afetlerle zarara uğruyor. Artık ürünlerin ve üretici gelirlerinin afetlere karşı daha fazla korunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Don zararına karşı TARSİM’in çerçevesinin genişletilmesi gerektiğini belirten Doğan, “Çiftçilerimiz, mart ayında yaşanan donda zarar gören ürünleri için ilçe tarım müdürlüklerine destek talep dilekçelerini verdiler. Acil olarak üreticilerimizin zararları karşılanmalıdır. Ürün alamayan çiftçilerimiz kredi borçlarını da ödeyemeyecektir, bu sebeple kredi borçları ertelenmelidir. Bakanlığımızdan da üreticilerimizin sıkıntılarının hafiflemesi için maddi destek bekliyoruz’’ dedi.