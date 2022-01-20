banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?

Dirençli yağlara tek seansta veda

Karın, kalça, basen, boyun bölgesi ya da vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan dirençli yağlar, gelişen teknolojiyle birlikte sorun olmaktan çıktı. Adana’da, güzellik sektörünün önde gelen temsilcilerinden Estetisyen Cemile Der, bölgesel incelmede Magic Forming ve G-5 ile muhteşem sonuçlar aldıklarını bildirdi.

ADANA 20.01.2022, 09:48
Dirençli yağlara tek seansta veda

Karın, kalça, basen, boyun bölgesi ya da vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan dirençli yağlar, gelişen teknolojiyle birlikte sorun olmaktan çıktı. Adana’da, güzellik sektörünün önde gelen temsilcilerinden Estetisyen Cemile Der, bölgesel incelmede Magic Forming ve G-5 ile muhteşem sonuçlar aldıklarını bildirdi.

Cemile Der, vücudun bazı bölgelerinde oluşan dirençli yağ tabakalarından kurtulma yöntemi” olan bölgesel incelmenin günümüzün en teknolojik cihazlardan biri olan Magic Forming ile mümkün olduğunu belirterek, “Vücutta depolanmış ve inatçı yağların ilk seanstan itibaren vücut yapısına göre 3.5 cm garantili incelme sağlıyoruz. Kişiden kişiye değişen yağlanma kalınlığına göre ise 8-10 seansta gözle görülür incelme oluyor” dedi.

Yağlara nasıl veda ediliyor

Cihazın yağlarla nasıl vedalaştırdığı hakkında bilgi veren Cemile Der Beauty Center kurucusu Estetisyen Cemile Der, “Cildin dış yüzeyine uygulanan ve yağ dokusundaki hücre sıvısında ani ve yüksek basınç değişikliklere dayanan bir yöntem olan ultrasound; bölgesel yağlanma ve selülit ile ses dalgaları yardımıyla savaşır. Cerrahi olmayan bu uygulama oldukça konforludur” diye konuştu.

Hiçbir ağrı hissettirmeyen uygulama ile oluşan köpüklenmenin önce genişleme sonra patlama oluştuğunu belirten Cemile Der, şunları kaydetti:

“Ultrasound denilen bu etki; yağı sıvılaştırır. Hücrelerin duvarlarını tahrip ederek yağların yapısını bozar. Bu dokudaki yağ hücreleri ve açığa çıkan yağ asitleri parçalanarak lenf yoluyla bölgeden uzaklaştırılır.”

Estetisyen Cemile Der, bölgesel incelmenin bir yağ parçalama yöntemi olduğunu, parçalanan yağların lenf drenaj yöntemiyle vücuttan atılması için bol su alınması gerektiğini, uygulamaya başlamadan 1-2 gün öncesinden itibaren de günde en az 2.5-3 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel incelme kalıcı mıdır?

Cemile Der, bölgesel incelmenin kalıcı olabilmesi için uygulama sonrasında beslenmeye özen gösterilmesi ve spor yapılmasını tavsiye ederek, şunları söyledi:

“Sağlıksız ya da dengesiz beslenme ve hareketsiz bir yaşam incelme sağladığımız bölgede yeniden yağlanmaya sebep olabilir. Biz merkezimizde ultra hijyenik odalarımız, deneyimli estetisyenlerimiz sonuç odaklı son sistem cihazlarımızla hizmet verirken, yaptığımız tüm uygulamalara ilişkin tüm detaylı bilgi paylaşımında bulunarak, yapılan uygulamanın kalıcı olmasını hedefliyoruz.”

Cemile Der, kişideki yağ dokusunun fazla olmadığı durumlarda ise sadece G5 masajı ile vücutta sıkılaşma sağladıklarını ve selülit problemlerine son verdiklerini belirterek, bu uygulamaya ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

“G5 masajı olarak bilinen selülit giderici, sıkılaşmaya yardımcı masaj aynı zamanda bölgesel yağlanmaları yok etme konusunda da önemli bir role sahiptir. Bu yöntem sayesinde herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan vücutta görülen tüm ödemleri atmak ve yağ dokusunu ortadan kaldırmak mümkündür. G5 masajı olarak bilinen alet yardımıyla ritmik hareketler vücudun çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilir.”

Hem sağlık hem estetik

Ağrısız olduğu kadar masaj etkisiyle rahatlama da sağlayan G5 masajının hem sağlık alanında hem de estetik açıdan tercih edilen bir yöntem olduğunu ifade eden Cemile Der, “Verilen titreşimler sayesinde vücutta bulunan fazla yağlar yakılır kan dolaşımı ise daha hızlı bir hale gelir. Hızlı bir şekilde çalışan metabolizma sayesinde vücut rahatlatıcı bir etkiye sahip olur. Bunun dışında bölgesel yağlanmaları ortadan kaldıran, kişiye ciddi rahatsızlık veren kötü görüntüler ile selülitleri tamamen yok eden G5 masajını muhteşem diye tanımlamak abartı olmaz” diye konuştu.

Cemile Der, bu işlemler sonrasında müşterilerinin yüzündeki mutluluk ve aldıkları olumlu geri dönüşümlerin yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11