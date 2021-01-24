Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksi açıldı

Seyhan Belediyesi tarafından tamamlanarak faaliyete başlayan Dikim Evi ve çok amaçlı Akkapı Spor Kompleksi törenle açıldı.

Düşler Atölyesi olarak başlayan, daha sonra geliştirilerek yapılan yeni binaya taşınan Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksinin açılışına; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Seyhan Belediyesi Meclis üyeleri, CHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Bülent Maraklı, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, CHP Seyhan, Yüreğir, Çukurova ilçe Başkanları, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkanları ile yöneticileri Bölge Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açık alanda pandemi şartlarına uygun gerçekleştirilen törende konuşan Akkapı Mahallesi Muhtarı Zihni Neli, Dikim Evinin mahallelerinde olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Neli “Özellikle spor kompleksinin gençlerimizi spora teşvik ettiğini görmek bizleri sevindiriyor. Başkanlarımız Karalar ve Akay’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışı gerçekleştirilen tesislerin sosyal Bbelediyecilik anlayışının bir örneği olduğunu aktaran Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Bizim belediyecilik anlayışımızın temel noktası üreten belediye, istihdam sağlayan belediye, kaynak sağlayan belediye ve sonunda paylaşan belediye anlayışıdır” dedi. Hizmette sürekliliğin önemine dikkati çeken Başkan Akay, “Yapılan hizmetlerin sürekli ve kalıcı olması bizim temel felsefemiz olmuştur. Bu temel felsefe içerisinde bugüne kadar belediyecilik hizmetini sürdürmeye çalıştık, Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Özellikle aynı düşünce ve sosyal belediyecilik anlayışıyla bunu devam ettirebilirsek bu da günün sözcüğü ile “sürdürülebilir” olursa kalıcılığı ve sonuçları daha etkin olacaktır. Aslında bizim düşüncemizin temelinde “Atatürkçü Düşünce” yatıyor. Bu düşünceyle ‘Türkiye’de yapamayacağımız hiçbir şey yok niçin biz yapmıyoruz’ deyip bunu yaşam içerisine gerçekleştirmek bizim temel düşüncemiz olmaya devam ediyor” diye konuştu.

"Hizmette sürekliliği sağladık"

Dikim Evi ve Akkapı Spor Kompleksinin Zeydan Karalar döneminde başladığını ve kendi döneminde tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirten Başkan Akay şöyle devam etti:

“Düşler Atölyesi olarak bir kiralık yerde başlayan bu çalışmanın temeli benden önceki belediye başkanımız tarafından atılan binada devam edecekti. Biz “Süreklilik” düşüncesiyle bunu devam ettirme noktasında olduk. Aynı şekilde spor tesisimiz de öyle. Şu anda spor kompleksi, çok sayıda öğrencinin ve gencimizin yararlandığı bir okul haline geldi. Dikimevinde üretilen kıyafetleri personelimiz için üretiyoruz. Aynı zamanda Karataş gibi kardeş belediyelere de küçük katkılar sunuyoruz. Umuyorum önümüzdeki dönemde Büyükşehir belediyesi ve diğer belediyeler de bizlerden yararlanırlar. Biz her alanda sürdürülebilir olmaya devam edeceğiz. Birbirimizi tamamladığımız zaman sürekliliği yani Atatürkçü düşünceyi takip etmiş olacağız.”

"Bizde yandaş yok vatandaş var"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise açılışta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Seyhan’ın güneyinin yıllarca ihmal edildiğini, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde de Kuzey- Güney farkının azalması için gayret gösterdiğini anımsatan Başkan Karalar şöyle konuştu:

“Bu bölgeler unutulmuştu. Buraya özel ihtimam göstermemiz gerekiyordu. Sanki burada insan yoktu. O zamanlar bize ‘Güneyden çıkmıyor’ diyorlardı. Bu bölgelerde imar sorununu çözdük, Doğalgazı getirdik, Semt pazarını kurduk ve asfalt serdik. Peki, biz buraya hizmet ettik de başka yere hizmet götürmedik mi? Karataş’a hizmet ettik, ora konuşuldu. Saimbeyli’yi Pozantı’yı, Feke’yi, Pozantı’yı Aladağ’ı unuttuk mu? Hayır. Her yere hizmet götürüyoruz. Çünkü biz insanları bölgesine ırkına siyasetine göre ayırmayız, Bizde yandaş yok vatandaş var. Bu tesisi tamamlanmasını sağlayan Başkan Akay’a çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum”

Konuşmaların ardından Dikim Evi ve çok amaçlı Akkapı Spor Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.