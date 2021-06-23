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"Dijital Öğretmenim 2.0 Projesi" protokolü imzalandı

Çukurova Kalkınma Ajans (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Dijital Öğretmenim 2.0” projesi destek almaya hak kazandı.

ADANA 23.06.2021, 10:55
"Dijital Öğretmenim 2.0 Projesi" protokolü imzalandı

Çukurova Kalkınma Ajans (ÇKA) 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Dijital Öğretmenim 2.0” projesi destek almaya hak kazandı.

Proje sözleşmesi ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer arasında imzalandı.

Proje ile öğrencilerin öğrenme kayıplarını en az indirmek amacıyla, müdürlük bünyesindeki öğretmenlere web 2.0 araçlarının branşlara göre en uygun ve kullanışlı olanlarının tanıtımının yapılmasını ve uygulamalarının gösterilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Ceyhan ilçesindeki okullarda görevli 30 öğretmene 3 gün boyunca 18 saatlik “web 2.0” araçları kullanımı konusunda eğitim verilmesi planlanıyor.
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