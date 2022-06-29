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DGS için Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

Adana’da, 3 Temmuz’da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı bildirdi.

ADANA 29.06.2022, 13:52
DGS için Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

Adana’da, 3 Temmuz’da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 07.00-10.00 saatleri arasında Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağı bildirdi.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazar günü yapılacak olan 2022/DGS Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 3 Temmuz 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak."

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