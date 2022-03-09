Dezavantajlı ve mülteci kadınlar buluştu

Adana’ya göçle gelen kadınlar ve dezavantajlı grupta yer alan Adanalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile hizmetleri Daire Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü’nün birlikte düzenlediği etkinliğe Türk, Afgan, Suriyeli ve İranlı kadınlardan oluşan 80 kişi katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadınların 1857 yılından bu yana haklarını arayışları ile ilgili haklı mücadelelerini anlattı. Ardından IOM Ulusal Hukuk Sorumlusu Avukat Meline Çilingir, Dünya Kadınlar Günü ve kadınların kazanımları konulu interaktif farkındalık konuşması gerçekleştirdi.

Ardından müzik dinletisi eşliğinde öğle yemeği yenildi ve sonrasında iki farklı katılımcıdan, yaşamış oldukları ilham veren kadın hikayeleri dinlendi.

Etkinlikte kadına yönelik her türlü şiddeti temsil eden renk olan mor kullanılarak yapılan çiçekleri birbirlerine hediye eden kadınlar, bu etkinliğin ardından bahçeye çıkarak mor renkli balonları gökyüzüne bıraktı.