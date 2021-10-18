Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri kapsamında düzenlenen ‘Mevlit Kandili’ özel programında televizyon programcısı, sunucu, yapımcı ve yazar Bekir Develi Adanalı hemşehrileriyle buluştu.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün eşi Ayşegül Bingöl, başkan yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda Adanalı katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Bekir Develi; Mevlit Kandili dolayısı ile Peygamberimizin örnek hayatından kesitler anlattı, yaptığı ulusal ve uluslararası gezilerde kendisinde derin izler bırakan insan hikâyelerini paylaştı.

Milli değerlerine bağlı nesiller

Söyleşisinde milli değerlerine bağlı nesiller ve çocuk yetiştirilmesi hususunda ailenin önemine dikkat çeken Bekir Develi, “Ülkemizin güzelliklerini, Türkiye’nin bir cennet olduğunu gösteren ve kendi kahramanlarımızı anlatan sinema filmleri yapıp düzgün ve milli değerlere bağlı nesiller yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız Süpermen’i, Örümcek Adam’ı, Batman’ı değil, Ömer Halis Demir’i, Fethi Sekin’i, Ebu Hureyre’yi, Sadd Bin Ebu Vakkas’ı kahraman olarak bilmeli” dedi.

Kültür Sanat Günleri devam edecek

Söyleşi öncesinde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Bu güzel gecede çok değerli bir konuğumuz var. Adanalı hemşehrimiz, gönül dostu Bekir beye teşekkür ediyoruz. Bu yıl Mevlit Kandili Haftası’nı “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” temasıyla idrak ediyoruz. Ümit ediyorum ki yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşınır. Rabbim, bizleri sevgili peygamberini rehber edinen, yaşantısını örnek alan kullarından eylesin. Bu akşam olduğu gibi Yüreğir Kültür Sanat Günleri’nde birbirinden değerli isimleri Adana’mızda ağırlamaya devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Kocaispir, Develi’ye kültürevlerinde hazırlanan özel bir tablo takdim etti. Söyleşi sonrasında Bekir Develi, kendisine yoğun ilgi gösteren hayranları ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi, kitaplarını imzaladı.