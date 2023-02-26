Çukurova Belediyesi Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek ekibi, öğrenci yurtlarında kalan depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor.

Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek ekibi, deprem korkusu ve olumsuz yaşam şartlarının oluşturduğu stresle baş etmekte zorlanan çocuklar için psikolojik terapi seansları düzenliyor. Görevli psikologlar, oyun terapileri ve grup çalışmalarıyla çocukların yaşanan olumsuz süreci atlatmalarına yardımcı olup, sosyalleşmelerini sağlıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesindeki psikologların yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, özellikle çocuk ve kadınlarla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Çetin, belediye olarak çeşitli ruhsal sıkıntılar yaşayanlara kötü günleri aşmak adına her türlü hizmeti verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.