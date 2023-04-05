Depremin vurduğu ilçede kira fiyatları yükselişe geçti

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adana’da da kira fiyatları yükseldi. Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, “Depremden hasar gören bölgede biraz fiyatlar geriye düşer diye beklerken aksine yukarıya doğru çıktı. En düşük kiralar bir asgari ücrete eş değer oldu” diyerek dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar müstakil evlere rağbet göstermeye başladı. Adana’da depremde yıkımların gerçekleştiği Çukurova ilçesinde yükselen ev fiyatları, asgari ücret seviyelerini buldu. Depremin ardından kiralık ev fiyatlarının arttığını ifade eden Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Rabia Ülkü Uçar, “Daha da artmaya devam ediyor. Biz özellikle Çukurova bölgesinde depremin çok hasar gördüğü bölgede biraz fiyatlar geriye düşer diye beklerken aksine yukarıya doğru çıktı orada da fiyatlar. Hasarsız binalara insanlar artık yerleşik olarak dönmeye başladılar. En düşük kiralar bir asgari ücrete eş değer oldu. Özellikle Çukurova bölgesinde. Seyhan bölgesinde zaten kiralar asgari ücret oranlarındaydı ama şu anda mesela 5 bin liraya ev bulmanız çok zor. Kiralık eve talep çok fazla. Çok hasarlı binalardan, az hasarlı binalardan, hasarsız binalara çok yoğun talep var. Biz tabii bununla da kalmayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Adana çok ciddi anlamda göçe maruz kaldı”

Uçar, talebin giderek fazlalaştığını belirterek, “Şimdi insanlar bir yerlere kaçtılar. Yakınlarının yanına gittiler. Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan, Gaziantep’ten Adana’ya, Mersin’e göçler başladı. Adana şu anda ev kiralamak üzere çok ciddi anlamda göçe maruz kaldı. Ve bizim tahminimiz 100 binleri bulacak bundan sonra gelecek olanlarla birlikte. Kiralık ev bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani dediğim gibi olan da çok çok yüksek rakamları söylüyor. Biz hep diyoruz işte gerçekten aşırı fahiş fiyattan sunmayın diyoruz ev sahiplerine. Bunu her fırsatta belirtiyoruz. Her zaman söyleyerek ev sahiplerimizi uyarıyoruz. ‘Çok yüksek fiyatla vermeyin. Zaten depremden insanlar mağdur. Siz de fiyatları yükselterek daha da mağduriyet yaşamalarına sebep olmayın’ diyoruz ama biz emlakçı arkadaşlar da bir şey yapamıyoruz. Çünkü fiyatları bizler belirlemiyoruz. Artık ev sahipleri belirliyor. Ev sahipleri daha da yükseltiyor fiyatları" ifadelerini kullandı.

“Bin TL’ye kiraya verilen ev şuan da 5 bin TL’ye veriliyor”

Son zamanlarda ucuz kirayla oturan kiracılarını çıkaran ev sahipleri olduğunu da kaydeden Uçar, “Ev sahipleri daha yüksek kiralara vermek için evlerinde oturan kiracılarını çıkarıyorlar. Çok ciddi sorunlar yaşanıyor bu konuda. Akşam vakti ara bir sokağa gidelim bütün lüks arabalar dolu şu anda müstakil evlerin önünde. Çünkü insanlar depremden korktuğu için müstakil evlere çok yoğun bir şekilde yönelme var. Yani bin lira, 2 bin liraya kiraya verilen yerler şu an 5 bin lira civarında kiraya veriliyor. Son zamanlarda kapora dolandırıcılığı çok yaygın. Depremi de fırsat bilerek, internet üzerinden, sosyal medya üzerinden kiralık evleri varmış gibi böyle kira böyle kiralık ev ilanları koyuyorlar. Ve çok ciddi kapora dolandırıcılığı var. Bunlara vatandaşlar mutlaka dikkat etsinler. Ev sahiplerine de şunu demek istiyorum. Lütfen fiyatları aşırı arttırmayın. Yani insanlar zaten çaresizlikten kiralıyorlar. Ev sahipleri birazcık el vicdan diyorum biraz fiyatları makul seviyede tutsunlar” şeklinde konuştu.