Depremin tahribatını azaltmak için kurumlar omuz omuza

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana’da çöken binalardaki kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde aralıksız çalışmaya devam ediyor. Gece boyunca kamyonlar, ekskavatörler, loderler, vinçler, kepçeler ve çok sayıda personelle arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Adana Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın kent genelindeki sorunlarının çözümü için bütün imkanlarıyla çaba gösteriyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gece boyunca çalışmalarda görev alan Büyükşehir ve diğer kurum ve kuruluşların personeli ile gönüllüleri ziyaret etti, çalışmaları gözledi. Başkan Zeydan Karalar, evlerine giremeyen vatandaşlar için oluşturulan toplanma alanlarında kalan vatandaşları da ziyaret edip, eksik ve ihtiyaçları bizzat tespit edip, sorunların giderilmesi için çaba gösteriyor.

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediyesindeki mühendis ve mimarlar, hasar tespit çalışmaları için oluşturulan öncü ekiplerde görev alarak, sonradan artırılmak üzere şimdilik günde 200 binada nitel gözlemler yapıyor, gerektiği taktirde tahliye için girişimde bulunuyor.

Önceki gün Hatay için arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerini bölgeye gönderen Adana Büyükşehir Belediyesi, daha zor durumdaki şehirlere destek için yardım tırı ve araçlarını da yola çıkardı. Tır ve araçlarda evsiz barksız kalan vatandaşların yaşama tutunmalarına yardımcı olacak malzemeler mevcut. Malatya Gölbaşı ve Hatay Samandağ’a gerek karayoluyla gerek Karataş üzerinden deniz yoluyla, battaniye, erzak, su, giysi ve hijyen malzemeleri gönderildi.

Binalarda hasar tespit için öncü ekipler çalışıyor

Depremin yol açtığı bir diğer tahribat ise milyonlarca insanın evlerine girememesi. Oturdukları evlere girmelerinde bir sakınca olup olmadığına dair bilgi sahibi olamayan Adanalıların bu konudaki beklentisini karşılamak ve onlara yol göstermek için, Adana Büyükşehir Belediyesi, resmi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yönettiği hasar tespit çalışmalarına öncü ekiplerle destek veriyor.

Adana’da binaların hasar gördüğü bölgelerde başlatılan çalışmada Bakanlık görevlileri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden mühendis ve mimarlar, ilgili başka kurumlardan görevlilerle birlikte hasar tespit çalışması gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, gelen ihbarları değerlendiriyor ve teknik ekipleri öncü olarak gönderiyor, nitel gözlemler yapılıyor, ilk intibalar alınıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tüm mühendis ve mimarları bu iş için sahada görev yapıyor.

Orta ve ağır hasar tespit edilen binalarla ilgili uyarı yapılıyor ve tahliye gerçekleşmesi için girişimde bulunuluyor. Tespitler sistemsel olarak Bakanlığa rapor ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nce oluşturulan öncü ekiplerin, günde 200 bina incelediği ve bu sayının sürekli artırıldığı açıklandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi toplama alanlarında kalan vatandaşlara yemek, hijyen malzemesi, su, battaniye dağıtımını sürdürürken, Adana Büyükşehir Belediyesi Meryem Kadın Kooperatifi ve Payhane bünyesinde yapılan çalışmalarla da vatandaşın yiyecek ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanıyor.