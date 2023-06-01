Depremde evsiz kaldı, oğlunun tedavisi için ailesiyle Adana’ya yerleşti

Şanlıurfa’da deprem sonrası kirada oturduğu evden çıkarılınca ailesi ile 3 ay bir düğün salonunda yaşayan İbrahim Çatak, oğlunun tedavisi için geldiği Adana’da depremzedeler için kurulan konteyner kente yerleştirildi. Çatak, ”Bütün imkanlarımız var, saray gibi benim için” dedi.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok vatandaş AFAD tarafından kurulan konteyner kentlere yerleştiriliyor. Konteyner kente yerleştirilen ailelerden birisi de Çatak ailesi oldu. İbrahim Çatak, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa’da kirada oturduğu evden ev sahibi tarafından çıkarıldı. Ailesiyle birlikte dışarıda kalan İbrahim Çatak, yaklaşık 3 ay bir düğün salonunda yaşadı. Daha sonra doğuştan epilepsi hastası olan oğlu Aslan Çatak’ın (12) tedavisi için Adana’ya gelen Çatak, müracaat ettiği AFAD tarafından konteyner kente yerleştirildi.

İbrahim Çatak, ”İl il gezdim çocuğumun hastalığı için. Burada çocuğun hastalığına derman bulundu. Ameliyatı yapılacak. Şanlıurfa’da kiracıydım, ev sahibinin oturduğu ev hasar alınca beni çıkarttı, kendi oturdu. Çocuğum epilepsi hastası, kulak arkasında kist mevcut. Özel bir hastanede tedavisi yapılacak. Hayrına bir tane evladıma akülü sandalye istiyorum. Yapandan Allah razı olsun, yapmayandan da razı olsun. Aslan şu anda yürüyemiyor. Yürümesi dengesiz, destekli yürüyor” dedi.