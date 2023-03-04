Deprem bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illeri için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illerinde etkili olması beklenen kuvveti rüzgar ve fırtınanın yer yer saatte 100 kilo metre hızına ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.