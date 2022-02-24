Dededen toruna kitap

Çukurova Kitap Fuarı’ndaki Adana Büyükşehir Belediyesi standında imza günü düzenleyen Yazar Cumali Karataş, “Alp’ten İnciler” adlı kitabının esin kaynağı olan torunu Alp’e, adı geçen kitabını armağan etti.

Adana Büyükşehir Belediyesinin, “Postacı Adana Yollarında”, Seyhan Belediyesinin, “Çukurova Söyleşileri”, Ema Yayınevi’nin “Öykü Çınarı” adlı 10’lu çocuk öyküsü setini yayınladığı Cumali Karataş’ın; “Atatürk’ü Sevmek”, “Öyle Kal” ve “Çocuk ve Şiir” adlı çocuk kitaplarına ek olarak, geçtiğimiz haftalarda; “Alp’ten İnciler”, “Öykü Güneşim” ve “Ali’min Öyküleri” adlı üç çocuk öykü kitabı daha yayınlandı.

Ağırlığını çocuk edebiyatının oluşturduğu 10 kitabı bulunan Cumali Karataş, son olarak yayınlanan 3 kitabından biri olan “Alp’ten İnciler” adlı çocuk anı kitabının esin ve içerik kaynağı torunu Alp Çukurova’ya, imzalayarak armağan etti.

Alp, “Kitabımı almaya geldim” diyerek dedesine teşekkür etti.