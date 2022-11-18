“Damla Gönüllülük Hareketi” katılımcıları Adana’da

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “Damla Gönüllülük Hareketi” projesinin katılımcılarına, "Sizi ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Adana Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Damla Gönüllülük Hareketi” projesinin katılımcıları Vali Elban’ı ziyaret etti.

Vali Elban, 11-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 10 günlük program çerçevesinde farklı illerden seçilen 18-29 yaş aralığındaki 40 katılımcı kız öğrenci ve gencin beraberlerindeki görevli personelle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuklarıyla bir müddet sohbet etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programda kısa bir konuşma yapan Vali Elban, projede farklı illerden Adana’yı ziyarete gelen gençleri Adana’da ağırlamaktan memnun olduğunu ifade ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu projeyle siz değerli gençlerimizin tarihi ve kültürel mirasımızı tanımanızı, gönüllülük bilincinizin artmasını, akranlarınızla ve yerel halkla etkileşim sağlamanızı, tarihi ve kültürel mekanlarımız ile kamu kurumlarımızı ziyaret etmenizi bu çerçevede gerçekleştirilecek birçok etkinliğe, spor faaliyetlerine ve aktiviteye katılmanızı hedefliyoruz. Sizi ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Ziyaret, Vali Elban’ın konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.