DAİMFED’ten kentsel dönüşümde vatandaşın kira derdine formül

DAİMFED başlangıç projesi olan ‘kentsel ve yerinde dönüşüm’ için Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek gelişmeleri değerlendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, DAİMFED’in ziyaretini önemsediğimi ifade ederek, “Bölgede tüm müteahhitlerin bir çatı altında toplanması sektör için önemli bir oluşumdur. Bu birlikteliğin ve oluşumun ülkemizde örnek alınması gerekir Bunun yanı sıra DAİMFED’in Adana merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdiği ‘Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm’ projesini halkımızın aydınlatılması yanında bizlerin yararı içinde müthiş bir etkinlik olduğunu belirtmeliyim. Yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüme koydukları katkı için müteşekkirim. DAİMFED’in sektör için yararlı olacağına inanıyor ve tüm süreçlerinde başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu’da, Ankara merkezli ziyaretlerin sürekli olarak devam edeceğini belirterek, “Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünü ziyaretimizde Genel Müdürümüz Vedat Gürgen ‘in yaklaşımı bizi geleceğe bakışımız için umutlandırmıştır. Kentsel Dönüşümde kanunla vatandaşlarımıza verilen kira bedeli ve müddeti yetersiz kalmıştır. Ancak bu konuda DAİMFED Genel Başkan Yardımcımız Faruk Bozkurt ‘un önerisi olan ‘Bizler müteahhitler olarak vatandaşımızın mağduriyetini karşılayalım ve devletimizin de bunu ödediğimiz vergilere mahsup etmesi önemli bir adım olacaktır’ fikri Genel Müdür Vedat Gürgen tarafından olumlu bulunarak bu yönde çalışmaların başlayacak olması sevindirici bir gelişmedir” dedi.