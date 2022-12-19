DAİMFED Türkiye’nin en büyük kamu binasını inceledi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) beraberindeki üyelerle birlikte Türkiye’nin en büyük kamu binası olan Yargıtay’da incelemelerde bulundu.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ziyaret etti. DAİMFED‘in ziyaretinde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Üyesi Reşit Özcan ve Hasan Öz, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile görüş alışverişlerinde bulunuldu. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kuruluşlarıyla ilgili bilgiler sunarak, adalet sisteminin temel taşı olan Yargıtay’ı yeni binasında görmekten duyduğu mutluluk ve onuru ifade ederek başarılar temenni etti. Ziyarette Yargıtay Başkanı, Başsavcısı ve üyeleri inşaat sektörünün ülke ekonomisinin mihmandarı olduğunu bu anlamda temsilen DAİMFED’in görev sorumluluğunun önemine dikkat çekerek başarılar diledi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu açıklamasında, “Yargıtay’ın yemek davetinde Yargıtay Başkanımız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız, Yargıtay üyelerimiz ve Siirt Valimizle ülkemiz, içinde bulunduğumuz süreç ve gündeme dair çok önemli istişarelerde bulunarak önemli bilgiler edindik. Ayrıca ülkemizin en büyük ve prestijli kamu binasını gezme, inceleme imkanı bulduk. Yargıtay binasının en iyi sürdürülebilir ofis yapısı olması, Türk mimarı kimliğini simgeleyen tasarımların olması hem klasik hem modern bir yapı görünümü sergilemesi, yargının sarsılmaz direkleri olan hak, hukuk, adalet ve demokrasi kavramları belirtmek adına başkanlık bloğunu destekleyen dört ana kule olarak yapılmış olması, ceza ve hukuk kurulları başkanlık bloğunun her iki yanında oluşturulmasıyla ülkemizin en büyük kamu binası olması niteliğini kazanmıştır. Bu yapı sektör olarak gururlandıran bir yapıdır” dedi.