DAİMFED Pakistan’a yardım gönderdi

Adana Valiliği’nin Pakistan’a yardım çağrısının ardından Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yardım gönderdi.

Adana Valiliği himayesinde, AFAD koordinasyonunda ve Kızılay öncülüğünde Pakistan’a yardım eli uzatılması amacıyla yapılan çağrıya DAİMFED kayıtsız kalmadı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkan Vekili Faruk Bozkurt, Kentsel Dönüşüm ve Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin ve DAİMFED yönetim kurulu üyesi Ahmet Yerdelen’in hazır bulunduğu yardım tesliminde açıklamalarda bulunan DAİMFED Başkan Vekili Faruk Bozkurt, “Kardeş ve dost ülke Pakistan’da meydana gelen sel felaketi nüfusun büyük bir bölümünü çaresizlik içinde bırakmıştır. Bu felaket karşısında sessiz kalamazdık. DAİMFED olarak sosyal sorumluluk bilinci içerisinde hareket sağlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonrada yardımlarımız devam edecektir” diye konuştu.