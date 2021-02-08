Cumhur İttifakından Kozan Belediyesine destek

Adana’nın Kozan ilçesinde AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri Kozan Belediyesine bağlı Kozan İmar Limited Şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarını ödeyebilmesi için sermaye artışı talebine destek verdi.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, ortak yazılı basın açıklamasında, "Kozan Belediyesinin, Şubat ayı meclis toplantısında Kozan İmar Limited Şirketinin SGK’ya olan borçlarını ödeyebilmek için mecliste sermaye artışı talebinde bulunduğu belirtilerek, "Bu konuda yetki belediye meclisine ait olup konu teşkilatlarımız ve meclis üyelerimiz ile ayrıntılı değerlendirme yapıldı. Şirketin SGK’ya yaklaşık 42 milyon civarında borcu bulunmaktadır. Hükümetimizin çıkardığı yasa kapsamında bu borç yapılandırılmış ise de belediyenin bu borcu ödeme imkanı olmadığı ancak sermaye artışı yapılarak bu sorunu çözebilecekleri yönündeki Kozan Belediyesinden gelen talepler dikkate alınmış ve Kozan Belediyesi İmar Limited Şirketinin sermayesi 35 milyon 150 bin TL’ye yükseltilmiştir. Bu şekilde belediyenin yaklaşık 12 milyon civarında faiz ödemesinden kurtulacağı öngörülmektedir. Cumhur İttifakı olarak daha önce olduğu gibi Kozanımızın faydasına olan her konuda siyasi farklılıklar gözetilmeksizin belediyenin Kozan yararına yapacağı çalışmalara destek olunmuştur ve olunmaya devam edilecektir” ifadelerini kullandı.