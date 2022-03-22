Cumali Karataş’ın şiirleri Romenceye çevrildi

Adanalı Araştırmacı Yazar Cumali Karataş’ın şiirleri Romenceye çevrilip yayımlandı.

Adanalı Araştırmacı Yazar Cumali Karataş’ın şiirleri Türk asıllı Romen Şair-Yazar Urfet Şachir tarafından Romenceye çevrildi. Romanya’da üç aylık olarak yayınlanan “Levıathan” dergisinin Ocak/Mart 2022 sayısında tanıtım yapılarak, özgeçmişiyle birlikte, çevirisi yapılan “Sen Gidince”, “Gül Yaprağı” ve “Çağların Öncüsü” adlı şiirlere yer verildi.

Cumali Karataş’ın şiirleriyle tanışıp, çevirerek Romence’ye kazandırdığı için mutlu olduğunu belirten Çevirmen Urfet Şachir,”Şair Cumali Karataş, çeşitli Türk edebiyat ve sanat dergilerinde ve kitaplar hâlinde yayınladığı şiirlerinin kaynağı olan altın kaleminin zeki görüntüleri, şiirlerini okumaya başladığım andan itibaren beni etkiledi. Türk edebiyatının, bu durumda şiirin daha az bilindiği ya da hiç bilinmediği daha geniş bir çevre tarafından bilinmesi gerektiğini hissettim. Böylece, onun üretici evrenine girmeyi başardığımda kanatlarımı açabildim ve Karataş’ın dizelerini, Türkçe’ye muhalif bir konu olan Romen diline çevirmeye karar verdim. Çevirirken de anlam ve değerin eşdeğerliğini mümkün olduğunca sadık bir şekilde elde etmeye çalıştım” dedi.

Açıklamasını sürdüren Çevirmen Şachir,” Romen halkı yeniye açık ve bunları yayınladığımız Leviathan Kültür Dergisi, özellikle aydınlar, kültür ve basın insanları arasında birçok okuyucuya ulaşmaktadır. Romanya’da bizler, özellikle Türkler ve ben, Türk sanatına, kültürüne ve edebiyatına ayrı bir saygı duyuyoruz. Dergideki yazar arkadaşlarımız ve ben Cumali Karataş kanalıyla, Türk edebiyatıyla kurduğumuz edebi ve kültürel ilişkide Adana ve Çukurova olarak yeni bir pencere açtığımız için mutluyuz”diye konuştu.