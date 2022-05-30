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Çukurova’yı renklendiren festival

Adana’nın ilk cadde festivali olan Jakaranda Kültür Sanat Festivali, etkinlik için sahnelerin ve sanat çadırların kurulduğu Turgut Özal Bulvarını renklendirdi.

ADANA 30.05.2022, 11:13
Çukurova’yı renklendiren festival

Adana’nın ilk cadde festivali olan Jakaranda Kültür Sanat Festivali, etkinlik için sahnelerin ve sanat çadırların kurulduğu Turgut Özal Bulvarını renklendirdi.

Çukurova Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Jakaranda Kültür Sanat Festivali Çukurova’yı renkli örüntülere sahne oldu. Birçok noktada oluşturulan sanat çadırları ve sahnelerle festivalde eğlence sanatla buluşurken her yaştan Adanalı etkinliklere katıldı. Turgut Özal Bulvarında 6 noktada bulunan sanat çadırlarında resim, heykel, imza günleri ve daha birçok sanat dalı ile etkinlik vatandaşlarla buluşturuluyor.

Festivalin ilgi gören etkinliklerinden biri de sosyal medya fenomenlerinin “Adana’da İçerik Üreticisi Olmak” konulu söyleşisi oldu. Osman Melike’nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşi Bülent Ecevit Sanat Parkında gerçekleştirildi. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği bu keyifli söyleşiye Selim Ağaçdalı, Ozan Sihay ve Murat Çelik katıldı.

Sanatın her dalının geniş bir alanda yer aldığı Jakaranda Kültür Sanat Festivali daha ilk yılında özgün içeriği ve farklı konseptiyle büyük ilgi gördü.

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