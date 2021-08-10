Çukurova’nın Sultanları çalışmalara başladı

Türkiye 1. Kadınlar Voleybol Liginde mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren Çukurova’nın Sultanları hedefini Sultanlar Ligi olarak belirlerken, yapılan son çalışmayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de izledi. Takımın Atatürk Spor Salonundaki akşam antrenmanını izleyen Başkan Soner Çetin, oluşturulan güçlü kadronun başarılı olacağına inandığını belirtti.

Kadın voleybolculardan beklentilerini açıklayan Başkan Çetin, “Güçlü bir kadro oluşturduk. Her bir sporcu oynadığı takımlarda kendilerini kanıtlamış, birçoğu Sultanlar Ligi deneyimi yaşamış, milli formayı giymiş önemli isimler. Ben bu kadronun Sultanlar Ligi’ne çıkacağına, hatta bu haliyle Sultanlar Ligi’nde ilk 6 içinde yer alacağına inanıyorum. Çıtayı yüksek tuttuk ama bu sporcularımıza olan güvenimizden kaynaklanıyor" dedi.

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı Başantrenör Mustafa Umut Uysal yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde iki antrenman yaparak lige hazırlanıyor.