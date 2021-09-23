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"Çukurova’dan Beyazperdeye Sinema Afişleri" sergisi

Yeşilçam Kolleksiyoneri Serdar Kürkbabaoğlu’nun "Çukurova’dan Beyazperdeye Sinema Afişleri" sergisi, 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi’nde sinemaseverlerle buluştu.

ADANA 23.09.2021, 10:33
"Çukurova’dan Beyazperdeye Sinema Afişleri" sergisi

Yeşilçam Kolleksiyoneri Serdar Kürkbabaoğlu’nun "Çukurova’dan Beyazperdeye Sinema Afişleri" sergisi, 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlikleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi’nde sinemaseverlerle buluştu.

Genelde Çukurova, özelde Adana’da 60, 70 ve 80’li yıllarda çekilen önemli Yeşilçam film afişlerinin yer aldığı sergiye Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Adanalı ünlü sinemacı Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney sergiyi izleyen isimler arasında yer alırken, aynı zamanda Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun romanının imza günü de burada gerçekleşti.

Sergiyi açan Serdar Kürkbabaoğlu, “1950’den bu yana çekilen Yeşilçam filmleriyle ilgili afişleri koleksiyonum için topluyorum. Bu iş benim benim için büyük bir tutku. Yeşilçam filmleri ve bu filmlere ait afişler hayatımın önemli bir kısmını işgal ediyor. 43 yıldır bu işle ilgileniyorum. Zaman zaman açtığım bu tür sergilerle, Yeşilçam’a ait inanılmaz değerli bulduğum afişleri sinemaseverlerle paylaşıyorum. Bu da bana büyük keyif veriyor. Sergimize ilgi gösteren Adanalılara ve konuklarımıza teşekkür ediyor, minnettarlıklarımı iletiyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’a da sanata ve sinemaya verdiği destekten dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz Güney’in Umut filminin yapımcısı Abdurrahman Keskiner de sergiyi gezenler arasında yer aldı.

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