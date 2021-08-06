Çukurova’da yaz kursları devam ediyor

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Üsteğmen Murat Erdem Toplum Merkezi’nde eğitim alan kursiyerler ile bir araya geldi. Kursiyerler Başkan Soner Çetin’e kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yaz kurslarının devam ettiği Güzelyalı Mahallesindeki Şehit Üsteğmen Murat Erdem Toplum Merkezi’ni ziyaret ederek, kursiyerlere başarılar diledi. İngilizce, muhasebe, işaret dili, satranç ve gitar eğitimi verilen salonları tek tek gezen Soner Çetin, kursiyerlerle sohbet etti.

Önce çocuklarla sohbet eden Başkan Soner Çetin, “Sakın satranç oynamayı bırakmayın. Satranç oynayan çocuklar derslerinde daha başarılı olur. Satranç zihni geliştirir” dedi. Başkan Soner Çetin daha sonra işaret dili sınıfını ziyaret etti. Burada kursiyerler Çetin’i işaret dili ile “Herkesin başkanı işaret dili kursuna hoş geldiniz. Öncelikle bize bu hizmeti sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizi aramızda gördüğümüz için çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz” diyerek karşıladı.

Başkan Soner Çetin de engellilerle iletişimde işaret dilinin önemini vurgulayarak, “Yaz aylarını bu kurslarla değerlendirmeniz çok iyi. Umarım sizler için faydalı olmuştur” dedi.

Başkan Soner Çetin, kurs veren hocalara da tek tek teşekkür etti.