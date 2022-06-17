Çukurova’da yaz kursları 20 Haziran’da başlıyor

Çukurova Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları 20 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

7 yaş üzeri herkesin katılabileceği kurslar İngilizce, satranç, bağlama, gitar, resim, psikoterapi, halk oyunları, drama-diksiyon-oyunculuk ve yoga dallarında verilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her yaz büyük ilgi gören kurslara bu yıl daha çok ilgi gösterildiğini belirterek, son yıllarda etkili olan korona virüs pandemisinin insanların hayatlarını çok kısıtladığına dikkat çekti. Pandeminin etkisinin azaldığını ve vatandaşların bu tür etkinliklere daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Başkan Çetin, her yaştan genç vatandaşımız kurslarımızdan yararlanacak ve eğitim alacak” dedi.

Kültür sanat etkinliklerine ve spora büyük önem verdiklerini, bunun için tüm imkanları seferber ettiklerini anlatan Başkan Çetin, “Biliyoruz ki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kültür sanat ve sporla uzak tutarız. Bu tür uğraşları olan insanlar hayatta daha başarılı olurlar” şeklinde konuştu.

Çukurova Belediyesi’nin vereceği kurs dalları ve merkezler ise şöyle:

İngilizce Kursu: Güzelyalı Toplum Merkezi

Satranç Kursu: Güzelyalı Toplum Merkezi

Bağlama Kursu: Yüzüncüyıl Toplum Merkezi ve Turhan Selçuk Sanat Okulu

Gitar Kursu: Bülent Ecevit Sanat Parkı

Resim Kursu: Çukurova Belediyesi Mola Evi

Psikoterapi Etkinlikleri: Çukurova Belediyesi Mola Evi

Halk Oyunları: Bülent Ecevit Sanat Parkı

Drama-Diksiyon-Oyunculuk: Bülent Ecevit Sanat Parkı

Yoga Kursu: Bülent Ecevit Sanat Parkı ve Mahfesığmaz Çok Amaçlı Salon.