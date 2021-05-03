Çukurova’da renklerin kardeşliği

Çukurova Belediyesi, Kurtuluş Parkında Adana Demirspor ve Adanaspor’un sembol isimlerinin verildiği iki kitaplık yaptırdı.

Adana Demirspor tribünlerinin sembol ismi Yastık Dayı, Adanaspor tribünlerinden İbo Dayı ve Adanaspor tribün lideri Refik Gül’ün eşi Belkıs ile kızı Duru Balım ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Adanalı spor spikeri Emre Gönlüşen’in adının verildiği kitaplıklar Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in katıldığı törende açıldı.

Başkan Çetin açılışta yaptığı konuşmada, Adana Demirspor ile Adanaspor’un bu kentin kardeş kulüpleri olduğunu vurguladı. Adana Demirspor’un bu yıl Süper Lige çıkacağına inandığını belirten Başkan Çetin, Adanaspor’un kenetlenerek gelecek yıl Süper Lige çıkmasını umut ettiğini söyledi. Çetin, “Benim siyasi anlayışımda ahde vefa çok önemlidir. Burada Adana Demirspor ve Adanaspor camialarının önemli isimlerinin verildiği iki kitaplık yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunlar park kütüphanelerinin ilki değil. Daha önce de farklı parklarda bu kitaplıklardan yaptırdık. Bundan sonra da devamı gelecek” dedi.

Yastık Dayı-İbo Dayı ve Emre Gönlüşen-Belkıs-Duru Balım kitaplıklarının açılışına CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ve her iki takım taraftarları da katıldı.