Çukurova’da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Çukurova Belediyesi kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Halk sağlığı açısından belirtilen yerler dışında satış ve kesim yapılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

9-12 Temmuz arasında 4 gün kutlanacak Kurban Bayramı için Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camisi Yanı, Toros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Kurttepe Mahallesi Semt Pazarı ve Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanlar kurban satış yerleri olarak belirlendi.

Kurban kesimi ise Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı bitişiğindeki belirlenen alanda yapılabilecek. Çukurova Belediyesi’nin belirlediği alanlar dışında kurban satış ve kesiminin yapılmasına halk sağlığı göz önüne alınarak izin verilmeyeceği bildirildi.

Belirtilen yerler dışında kurban satış ve kesimi yapanlar hakkında ise işlem yapılacağı açıklandı.

Öte yandan kurban kesim işlemlerinin Çukurova Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacağı da kaydedildi.