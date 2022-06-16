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Çukurova’da kreş başvuruları başladı

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri için başvurular başladı. Bu yıl kreşlere 2018 yılının 9, 10, 11 ve 12 ayı dolduranlar ile 2019 yılı doğumlulardan 36 ayı dolduran çocuklar kabul edilecek. Başvurusu sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde geçen yıllarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

ADANA 16.06.2022, 11:17
Çukurova’da kreş başvuruları başladı

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri için başvurular başladı. Bu yıl kreşlere 2018 yılının 9, 10, 11 ve 12 ayı dolduranlar ile 2019 yılı doğumlulardan 36 ayı dolduran çocuklar kabul edilecek. Başvurusu sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde geçen yıllarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri için başvurular 15 Haziran tarihinde başladı. Başvurular 30 Temmuz tarihine kadar kabul edilecek. Yeni dönem 4 Eylül’de başlayacak. Bu yıl kreşlere 2018 yılının 9, 10, 11 ve 12 ayı dolduranlar ile 2019 yılı doğumlulardan 36 ayı dolduran çocuklar kabul edilecek. Başvurusu sayısının kontenjanın üzerinde olması halinde geçen yıllarda olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şimdiye kadar 8 semt kreşi açtıklarını, 9’uncu kreşinde bitmek üzere olduğunu belirterek, “Halkımız kreşlerimize büyük ilgi gösteriyor. Yeni kreşler açmayı sürdüreceğiz. Başvuru sayısı kontenjanımızın üzerinde olduğu için kimseye haksızlık yapmamak adına kabul edeceğimiz öğrencileri noter huzurunda kura çekerek belirleyeceğiz” dedi.

Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin hem üst düzey eğitim verdiğini hem de ücretinin sembolik olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, “Halkımız verdiğimiz kreş hizmetinden çok memnun. Göreve gelir gelmez kreşler yapmaya başladık ve sayısı 9’a ulaştık. Bu sayıyı daha artıracağız. Çünkü kadın istihdamının önündeki en büyük engel çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yer bulmaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, “Ağaç yaşken eğilir” ifadesini kullanarak, “Kreşlerimizde çocuklara daha küçük yaşta Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi aşılıyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza istiklal marşımızı ve Atatürk’ün gençliğe hitabesini öğretiyor. Bu çocuklar ülkemizin geleceği” dedi.

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