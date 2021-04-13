Çukurova’da kaçak yapıya geçit yok

Çukurova Belediyesi; kaçak, proje hilafı olan yapılara karşı mücadelesini sürdürüyor. Bir süre önce kaçak olduğu için Yurt Mahallesi’nde 6 katlı bir binanın yıkımını gerçekleştiren Çukurova Belediyesi kez de Süleyman Demirel Bulvarı’nda kaçak olan bir iş yerini yıktı. Başkan Soner Çetin, Çukurova’da kaçak yapıya taviz vermeyeceklerini bir kez daha vurguladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçede kaçak yapılara izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Bu kapsamda Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinin kaçak olan bölümleri yıkıldı. Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan Papel Kafe-Restoranın ruhsatsız olarak işyerine ekleme yaptığı Naci Özden Sitesi sakinleri tarafından belediyeye bildirildi. Bunun üzerine Çukurova Belediyesi’nin ilgili birimleri işyerinde yaptığı tespitte şikayetin yerinde olduğunu belirledi.

İşyeri sahibine kaçak bölümün yıkılması için süre veren Çukurova Belediyesi, bu süre içinde kaçak bölümün ortadan kaldırılmaması durumunda uygulamanın belediye ekiplerince gerçekleştirileceğini ifade etti. Bunun üzerine ilgililer tarafından yıkım işlemi başlatıldı.

Kaçak bölümle ilgili şikayette bulunan Naci Özden Sitesi sakinleri Çukurova Belediyesi’nin kaçak yapı ile ilgili şikayetlerine anında yanıt vermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Sözkonusu işyeri kanunsuz olarak işyerine ekleme yaptı. Bunu Çukurova Belediyesi’ne bildirdik. Sağolsun belediye yönetimi hemen harekete geçerek kaçak bölümün yıkılmasını sağladı. Bu konuda duyarlı davranan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibine teşekkür ediyoruz” dediler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapıya izin vermeyeceklerini söyledi. Bir süre önce Yurt Mahallesi’nde 6 katlı bir binayı yıktıklarını hatırlatan Başkan Soner Çetin, “Buradan bir kez daha sesleniyorum; kaçak ya da proje hilafı olan yapıları asla affetmeyeceğiz. Herkes hakkına razı olacak. Bu konuda yasa ne diyorsa onu uygulayacağız. Bunu herkes böyle bilsin” şeklinde konuştu.